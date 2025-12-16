Экс-защитник «Рубина» ожидает увольнения Рахимова из клуба

Экс-защитник «Рубина» Тарас Бурлак признался, что возможное увольнение главного тренера казанской команды Рашида Рахимова не станет для него неожиданностью, несмотря на стабильные результаты команды.

© ФК «Рубин»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рахимов в ближайшее время может покинуть пост наставника «Рубина».

«Не удивлюсь, если Рахимова уволят из «Рубина». В команде ничего не изменилось: как были в районе седьмого места в прошлом сезоне, так и остались. Видимо, Рашид Маматкулович и руководство плывут в разных течениях, мыслят по-разному», — заявил Бурлак.

Рахимов является главным тренером «Рубина» с апреля 2023 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ коллектив под его руководством располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка.

В Кубке России команда завершила выступление на этапе 1/4 финала Пути регионов, проиграв тульскому «Арсеналу» в серии послематчевых пенальти (0:0, 2:3).

В 19-м туре «Рубину» 28 февраля предстоит выездная встреча с махачкалинским «Динамо».