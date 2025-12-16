Выяснилось, когда КДК рассмотрит обвинения в расизме в адрес игрока ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 18 декабря рассмотрит обвинения в расизме в адрес полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягры со стороны нападающего "Краснодара" Джона Кордобы после матча 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

7 декабря "Краснодар" со счетом 3:2 на домашнем стадионе обыграл ЦСКА. После матча Кордоба обвинил Вильягру в расизме.

"КДК РФС получил все документы для рассмотрения дела. Слушание дела по матчу "Краснодар" - ЦСКА назначено на 18 декабря. Приглашены на заседание футболисты, представители клубов, делегат и судьи матча", - сказал Григорьянц.

Вильягра выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел за клуб 11 матчей в различных турнирах.