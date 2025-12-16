Стали известны планы "Факела" на зиму

Воронежцы опубликовали расписание зимних сборов.

© Rusfootball

Как сообщает пресс-служба "Факела", 10 января команда должна отправиться в Белек на первый сбор. Планируется, что все три сбора клуб проведет в этом турецком городе.

Первый учебно-тренировочный сбор продлится с 10 по 20 января, второй пройдет с 24 января по 5 февраля, третий - с 9 по 19 февраля.

"Факел" завершил первую часть сезона на первом месте в турнирной таблице Первой лиги. Воронежцы набрали 48 очков в 21 туре и на семь баллов опережают "Урал".