Футболисты «Краснодара» и ЦСКА приглашены на заседание КДК по делу о расизме

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация пригласила на заседание четырёх футболистов «Краснодара» и ЦСКА по делу о расизме. Чёрно-зелёные встречались с армейцами в матче 18-го тура Мир РПЛ, игра завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

