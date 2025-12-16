Экс‑тренер «Ливерпуля» возглавил саудовский клуб

Футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль‑Кадисия» объявил о назначении Брендана Роджерса главным тренером команды.

В конце октября 2025 года Роджерс покинул пост главного тренера шотландского «Селтика». 52‑летний североирландский специалист также известен по работе в английских «Лестере» и «Ливерпуле».

Ранее в «Аль‑Кадисии» приняли решение уволить главного тренера Мичела. 62‑летний испанский специалист возглавлял команду с октября 2023 года.

В нынешнем сезоне высшего дивизиона чемпионата Саудовской Аравии «Аль‑Кадисия» в девяти матчах набрала 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.