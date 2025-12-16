Главного тренера «Зенита» Сергея Семака и его жену Анну задержала полиция в Мюнхене. По новым европейским законам, люди не имеют права вывозить в Россию товары стоимостью более € 300. Из-за задержания и разбирательств Семак с женой не попали на рейс.

«Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом «маленькой проблемы», уверяя, что мы успеем на рейс, нас непременно подождут, все сотрудники предупреждены. Дальше — как в тумане… Полиция, допрос, слово «crime », подписи на бумагах в графе «обвиняемый» и ощущение полной беспомощности… Зная по опыту, что в таких ситуациях единственно возможная форма поведения — полное принятие, я молчала и глубоко дышала, доверившись мужу. Не знаю, сколько времени нас продержали, заставив заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, принудив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи (их мы передали приехавшему на выручку приятелю, живущему в Германии). По новым законам, граждане РФ не имеют право вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму € 300 за товарную единицу. На рейс мы опоздали, потеряв билеты. Никому до этого не было дела. Естественно, никто нас не ждал и не был предупреждён. Чтобы успеть на следующий рейс, пришлось доплатить большую сумму. Выдохнув, как только самолёт оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда. В голове проигрывались реплики из «Брата-2», — написала Анна Семак в своём телеграм-канале.