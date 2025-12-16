Видео с нападением футболиста Канселу на человека оказалось фейком

Распространившийся в социальных сетях видеоролик, на котором футболист саудовского «Аль-Хиляля» Жоау Канселу напал на пассажира самолёта, оказался постановочным. Видео снимал приятель Жоау. Позднее появились кадры, где и пассажир, и Канселу что-то обсуждают и при этом смеются.

Канселу 31 год, за «Аль-Хиляль» он выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне португальский футболист провёл 10 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Действующий контракт Жоау с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в € 15 млн.