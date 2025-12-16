Лапорта – в суде по делу Негрейры: «Барса» не влияла на результаты соревнований. Это спланированная кампания, чтобы опорочить славный период нашей истории»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь назвал дело Негрейры кампанией по дискредитации клуба.

Президент «Барселоны» назвал дело Негрейры кампанией по дискредитации клуба
Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

«Барселона» никогда не предпринимала никаких действий с целью повлиять на ход соревнований, получить спортивное преимущество. Я бы предпочел не комментировать это сейчас, но очевидно, что это спланированная кампания, направленная на то, чтобы нанести ущерб репутации «Барсы» и запятнать славный период нашей истории, что, к счастью, не получится сделать. «Барса» в те времена стала мировым эталоном благодаря своим победам и тому, как она побеждала. Теперь, похоже, это может повториться, и, похоже, этот процесс затягивается», – сказал Лапорта в суде.
