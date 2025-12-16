Фанаты оскорбляли защитника «Реала» из-за скандала вокруг секс-видео

Защитника «Реала» Рауля Асенсио вновь оскорбляли с трибун во время матча с «Алавесом».

© Sports.ru

В воскресенье «Реал» обыграл «Алавес» на выезде в 16-м туре Ла Лиги (2:1).

Во время матча болельщики Алавеса скандировали: «Асенсио, подонок, убирайся из Витории». Защитник «Реала» стал передразнивать болельщиков, его попытался успокоить Орельен Тчуамени. Момент был показан в программе El Dia Despues в эфире Mоvistar.

Под твитом с видеофрагментом на странице программы Асенсио оставил комментарий: «Отличная игра. +3». Кроме того, футболист ответил на публикацию Movistar с осуждением оскорблений на матчах Ла Лиги: «Согласен».

Асенсио оскорбляют на многих стадионах Испании на фоне дела о распространении секс-видео с несовершеннолетней. Обе потерпевших отозвали обвинения в отношении игрока «Реала».