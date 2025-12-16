Тур Месси по Индии обернулся катастрофой

Первая большая встреча завершилась провалом и арестом организатора. А министр одного из штатов заставил Лео побегать за мячом.

Лионель Месси посетил Индию. Во время трёхдневного «GOAT-тура» аргентинец побывал в Калькутте, Хайдарабаде, Мумбаи и Дели. Вместе с Лео в страну приехали два его друга — Луис Суарес и Родриго Де Пауль. Но индийцы, конечно же, в основном ждали только Месси. Впрочем, визит одного из лучших футболистов в истории получится максимально странным.

Веселье началось с первых минут приезда Месси. В аэропорту Калькутты (первый город тура) творился настоящий хаос. Лео встречала огромная толпа, правда, оставшаяся в итоге разочарованной. Многие из фанатов ждали всю ночь, но футболистов вывезли из аэропорта практически инкогнито. А в отеле, где остановился Месси, полностью закрыли седьмой этаж для аргентинца и его свиты. Удивил и конвой для Лео, Суареса и Де Пауля: в него вошли старые автомобили, а полиция передвигалась рядом пешком!

Первое большое событие — открытие памятника в Калькутте. По данным Olé, он будет установлен ​​рядом со статуей Диего Марадоны, которую презентовали во время его визита в 2017 году. Но из соображений безопасности Месси с друзьями следили за церемонией открытия по видеосвязи. Статую в свою честь Лео открыл удалённо, нажав на кнопку.

Рядом с памятником в честь Месси открыта фан-зона, где также находится его скульптура в натуральную величину на троне. А ещё посетители могут побывать в комнате с копиями трофеев Лео и воссозданного дома Месси в Майами (с манекенами игрока и его семьи).

Самым резонансным событием тура аргентинца в Индии стало мероприятие на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте. Болельщики полностью заполнили 70-тысячную арену ради того, чтобы увидеть Месси вживую. Организаторы обещали, что Лео пробудет на стадионе более часа, и расписали большую программу мероприятий. Стоимость билетов на «свидание» с Месси начиналась от 3,5 тыс. рупий (около 3 тыс. рублей). А это более половины среднего недельного дохода в Индии.

Фанаты Лео шли на отчаянные меры ради кумира. Одна из болельщиц сообщила, что отменила медовый месяц, хотя вышла замуж на прошлой неделе. А болельщик в футболке «Барселоны» сказал, что ради встречи с Месси готов даже развестись с женой.

«Я приехал из Непала, чтобы увидеть Месси. Могу развестись с женой, лишь бы взглянуть на него. Я пропустил занятия в университете ради этого события».

Однако планы организаторов провалились. Лео пробыл на «Солт-Лейке» всего 20 минут. И всё это время болельщики даже не понимали, а где же сам Месси. Он передвигался вокруг трибун в огромной компании из охранников, чиновников и других привилегированных индийцев. Не на это рассчитывали простые фанаты аргентинца.

После того как Месси спешно ушёл в подтрибунку, на арене начался бунт. Болельщики принялись бросать в сторону поля всё, что попадалось под руку: целых кресел почти не осталось, на газоне оказались даже подготовленные ко встрече подиумы. А самые отчаянные фанаты прорвались за ограждение.

«У меня сегодня свадьба, но я ушёл с церемонии, чтобы быть здесь. Однако организация была такой ужасной, что я даже не смог увидеть Месси», — признался один из болельщиков.

Зато преференция лично пообщаться с футболистом была у «короля Болливуда» Шахруха Хана и его сына.

Провальное мероприятие вызвало серьёзные последствия.

«Организатор встречи с Месси арестован, идёт расследование», — сообщил губернатор Западной Бенгалии Ананда Бозе.

А начальник полиции Западной Бенгалии Раджив Кумар заявил, что болельщикам вернут деньги:

«Мы уже задержали главного организатора. Принимаем меры, чтобы это нарушение не осталось безнаказанным. Он уже письменно пообещал вернуть деньги за проданные билеты».

Министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи также извинилась перед Месси и болельщиками:

«Я глубоко обеспокоена и шокирована ненадлежащей организацией, свидетелями который мы стали на стадионе. Я направлялась на арену, чтобы присутствовать на мероприятии вместе с тысячами любителей спорта, которые собрались, чтобы увидеть своего любимого футболиста. Я искренне извиняюсь перед Месси, а также перед всеми болельщиками за этот досадный инцидент».

На этом приключения Месси в Индии не закончились. Аргентинец в компании Суареса и Де Пауля прилетел в Хайдарабад. К счастью, на этот раз организация не подкачала. Но и здесь не обошлось без странных историй. Месси принял участие в перепасовке с главным министром штата Телингана Ревантом Редди. У чиновника не получилось сделать ни одной нормальной передачи легенде. Лео пришлось совершать небольшие спринты за мячом. Наверное, аргентинец давно не получал таких кривых пасов! Стоявшие за спиной министра Суарес и Де Пауль веселились, глядя на игру друга с Редди.

После этого на стадионе имени Раджива Ганди прошёл товарищеский матч. Команды в статусе капитанов возглавили главные герои — Месси и министр. В итоге Редди даже забил один мяч. А Лео отметился дублем. На стадионе также присутствовал Рахул Ганди (представитель пятого поколения династии Неру-Ганди). Он сын того самого Раджива, в честь которого назван стадион, внук Индиры Ганди и правнук первого премьера Джавахарлала Неру.

Уже после встречи с Редди и Месси случился ещё один смешной эпизод. Охранник протянул и пожал руку Лео в момент, когда тот уходил с поля. Тут же министр очень грозно посмотрел на работника и осуждающе указал на него пальцем.

Следующим пунктом в программе Месси стал один из крупнейших городов Индии — Мумбаи. Там у аргентинца была запланирована встреча с известными крикетистами (главный вид спорта в Индии) — Рохитом Шармой и Сачином Тендулкаром. Также Месси поучаствовал в мероприятии на стадионе «Ванкхеде». На этот раз — без эксцессов. Зато на одном из крупнейших зданий города в честь Месси появился огромный портрет-голограмма.

Финальной точкой «GOAT-тура» стала столица Индии Нью-Дели. Там Лео также поучаствовал в серии запланированных встреч и мероприятий. Финал тура — появление на стадионе имени Аруна Джетли и фотосессия у Пурана-Кила (крепость XVI века в Нью-Дели). На встрече, которую посетили около 35 тыс. зрителей, также присутствовали (помимо Суареса и Де Пауля) председатель совета директоров Международного совета крикета (ICC) Джей Шах, президент ассоциации крикета Нью-Дели Рохан Джейтли и главный министр Нью-Дели Реха Гупта.

Месси получил огромную партию подарков в столице. Министр штата Махараштра Девендра Фаднавис вручил Лео портрет бодхисаттвы Падмапани (образ сострадания и духовного пути в буддизме). А один из бизнесменов вручил аргентинцу его портрет с женой Антонеллой в традиционной индийской одежде.

Глава ICC подарил Месси, Суаресу и Де Паулю футболки сборной Индии по крикету с их фамилиями и номерами. Также Лео получил от Шаха крикетную биту с автографом, приглашение на чемпионат мира по крикету и билеты на игру Индии и США. И, конечно, Месси, Суарес и Де Пауль сыграли в футбол.

Однако напоследок перед вылетом из Индии в Майами компания звёзд подарила ещё один смешной хайлайт. Де Пауль снова исполнил роль «телохранителя Месси»: запретил мужчине в костюме фотографироваться рядом с Лео, оттолкнул его, а на это место поставил молодого парня.

Правда, аргентинцу не удалось кинуть ответку Роналду на недавнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. У Месси была запланирована встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, однако она не состоялась из-за полёта высокопоставленного чиновника в зарубежную командировку.