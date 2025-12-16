Назван лучший игрок 2025 года по версии IFFHS

Дембеле – лучший игрок 2025 года по версии IFFHS. Лучшим молодым футболистом признали Ямаля
Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим игроком года по версии IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала итоговый рейтинг футболистов, претендовавших на награду по версии организации. Француз занял первое место, набрав 153 очка.
Лучшим молодым игроком 2025 года признан 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.
