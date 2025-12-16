Экс-президент "Спартака" оценил выступление команды в 2025 году

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил выступление команды в 2025 году.

По итогам 18 туров чемпионата России сезона 2025/2026 красно-белые с 29 очками располагаются на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

"Безусловно, год провальный. Когда команда заканчивает первый отрезок с такими результатами, что в последнем матче ничего не изменится, выиграешь ты или проиграешь. Когда практически нет шансов запрыгнуть выше — это удручающий результат", — передает слова Червиченко "Советский спорт".

В 18 туре "Спартак" сыграл вничью 1:1 с московским "Динамо". В 19 туре команда сыграет в гостях с "Сочи" (16-е место, 9 очков). Чемпионат России вернется после зимнего перерыва в конце февраля 2026 года.