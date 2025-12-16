41-летний экс-защитник «Динамо» вернется в Европу

41-летний экс-защитник «Динамо» Тиагу Силва может вернуться в Европу. Сообщается, что бразилец покинул «Флуминенсе» и попрощался с одноклубниками. Интерес к нему проявляет «Милан», за который он выступал с 2009 по 2012 год.

© Соцсети

Силва перебрался в «Динамо» из «Порту» за 3,5 млн евро в 2005 году, но не провел ни одной встречи, так как болел туберкулезом. Как позднее рассказывал игрок, тогда он думал о завершении карьеры.

После ухода из «Динамо» Силва выступал за «Милан», «ПСЖ» и «Челси». Становился чемпионом Италии и Франции, с лондонцами брал трофей Лиги чемпионов.

Мотивация Силвы попасть в европейский клуб – желание попасть на чемпионат мира – 2026 в составе сборной Бразилии, куда он не вызывался с 2022 года. В сборной Тиагу становился победителем Кубка Америки – 2019.