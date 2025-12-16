Генич прокомментировал информацию о сокращении бюджета в «Зените»

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал информацию об оптимизации бюджета в «Зените». 13 декабря 2025 года заместитель председателя правления клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил, что сине-бело-голубые перешли в режим экономии после назначения Константина Зырянова на пост председателя правления в конце августа 2025-го.

— Ты говорил про события 2025 года, и если говорить про результаты, это, конечно «Краснодар», но, мне кажется, изменения стратегии внутри такого клуба, как «Зенит», и уход Александра Ивановича…

— А ничего не изменилось!

— Нет, изменилось.

— Ну расскажи, что.

— Ну, например, насколько я слышал, что прилично сократилось финансирование.

— Откуда ты слышал это, Кость?

— От Зырянова.

— Это где-то всплывало или ты лично [узнавал]?

— Нет, это не всплывало.

— Финансирование чего?

— Ну хорошо. Так скажем, внутри комьюнити, не сам Константин Георгиевич мне сказал, а просто внутри [говорят], что чуть-чуть идёт сокращение бюджета, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».