Генич прокомментировал информацию о сокращении бюджета в «Зените»

«Прилично сократилось финансирование». Константин Генич — о «Зените»
Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал информацию об оптимизации бюджета в «Зените». 13 декабря 2025 года заместитель председателя правления клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил, что сине-бело-голубые перешли в режим экономии после назначения Константина Зырянова на пост председателя правления в конце августа 2025-го.
— Ты говорил про события 2025 года, и если говорить про результаты, это, конечно «Краснодар», но, мне кажется, изменения стратегии внутри такого клуба, как «Зенит», и уход Александра Ивановича…
— А ничего не изменилось!
— Нет, изменилось.
— Ну расскажи, что.
— Ну, например, насколько я слышал, что прилично сократилось финансирование.
— Откуда ты слышал это, Кость?
— От Зырянова.
— Это где-то всплывало или ты лично [узнавал]?
— Нет, это не всплывало.
— Финансирование чего?
— Ну хорошо. Так скажем, внутри комьюнити, не сам Константин Георгиевич мне сказал, а просто внутри [говорят], что чуть-чуть идёт сокращение бюджета, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».