Обозначена главная проблема «Динамо»

Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов заявил, что у московского «Динамо» есть проблемы в обороне, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У «Динамо» есть проблемы в обороне, особенно в центральной зоне. Действительно, это не самая сильная сторона в команде. Может быть, зимой руководство внесет какие-то коррективы, чтобы уже весной выправить положение», — сказал Тукманов.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на девятой строчке с 21 баллом. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».