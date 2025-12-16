Экс-защитник ЦСКА не хочет идти учиться на тренера

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Виктор Васин поделился подробностями своей жизни после ухода из профессионального спорта.

«На данный момент, свое будущее с футболом не связываю. Не то чтобы я насытился футболом, просто в текущий период я не особо себя вижу тренером. Плюс у меня нет сильной тяги идти учиться и тратить на это год-два своей жизни. Возможно, что-то изменится в будущем», – заявил Васин.

О решении завершить карьеру футболист объявил в сентябре 2024 года, когда ему было 35 лет.

Васин является трёхкратным чемпионом России в составе ЦСКА, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2024 году он добавил к своим достижениям титул чемпиона Казахстана в составе «Кайрата».

На счету защитника 13 матчей за национальную сборную, в которых он забил два мяча.