Объявлено имя вратаря года по версии ФИФА

Итальянец Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарем года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

В прошедшем сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции в составе французского ПСЖ. Итальянец выходил в стартовом составе в 15 из 17 матчей Лиги чемпионов, в 6 играх он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Доннарумму включили в символическую сборную турнира. Также голкипер провел 24 матча в чемпионате Франции, где был признан лучшим вратарем турнира. В сентябре голкипер перешел в "Манчестер Сити".