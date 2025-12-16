ПСЖ обязали выплатить Мбаппе десятки миллионов евро

Парижский суд обязал «Пари Сен-Жермен» компенсировать бывшему футболисту клуба Килиану Мбаппе около €61 млн. Об этом сообщает RMC Sport.

© Газета.Ru

В эту сумму входят невыплаченные зарплаты и бонусы. Соответствующий спор между сторонами возник в сентябре 2024 года после того, как футболист на правах свободного агента покинул парижский клуб и пополнил состав мадридского «Реала».

25 октября 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) отклонила апелляцию «ПСЖ» по делу о невыплаченной зарплате и бонусах Мбаппе, сумма которых составляет €55 млн. Парижане заявили, что не будут подчиняться этому решению. Изначально сообщалось, что клуб может продолжить спор в Федерации футбола Франции (FFF), национальном Олимпийском комитете или суде по трудовым спорам. Клуб подал ответный иск к LFP, оспорив законность принятого решения.

В апреле 2025 года на счетах клуба были арестованы заявленные €55 млн, однако уже через месяц суд встал на сторону клуба, и арест со счетов был снят.