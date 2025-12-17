Как Мбаппе отсудил у ПСЖ €61 млн

Ещё один болезненный удар от француза по бывшей команде.

Килиан Мбаппе выиграл дело у «ПСЖ». RMC Sport сообщил, что парижский суд обязал клуб выплатить бывшему футболисту € 61 млн.

История началась ещё летом 2023 года. Тогда Мбаппе отказался переподписывать контракт с «ПСЖ» (действовал до 2025-го, однако последний год – опция игрока). Из-за этого клуб оказывал давление на форварда. Например, тогда Килиана отстранили от основного состава, он пропустил матч 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном». Но позже Мбаппе и босс «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи нашли компромисс, футболиста вернули в команду. Однако новый контракт игрок всё равно не заключил.

В итоге весной 2024-го Килиан объявил об уходе из «ПСЖ» на правах свободного агента. Он подписал контракт с «Реалом», а его бывший клуб остался ни с чем. Хотя за трансфер Мбаппе «ПСЖ» заплатил «Монако» более € 180 млн. Конечно, уход главной звезды – не только финансовый, но и репутационный удар для парижан.

«ПСЖ» начал открытый конфликт с Килианом. Клуб отказался выплачивать игроку зарплату и бонусы за апрель, май и июнь 2024 года. Мбаппе в ответ подал жалобу в юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). Тот в сентябре 2024-го постановил: «ПСЖ» обязан выплатить причитающиеся игроку € 55 млн по зарплате и бонусам. L'Équipe тогда же сообщил, что клуб не будет перечислять деньги Мбаппе. В «ПСЖ» считали, что их действия правомерны, они готовы к суду с Мбаппе. Также парижане подали иск на LFP из-за их решения.

Мбаппе в ответ обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты. Также он написал в адрес «ПСЖ» жалобу на психологическое давление и обвинил их в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году. Килиан требовал € 253 млн от бывшей команды (за разрыв контракта, моральный ущерб и невыполнение ряда обязательств), парижане – € 440 млн от игрока (за ущерб репутации, упущенную возможность трансфера в «Аль-Хиляль» за € 180 млн и недобросовестное исполнение соглашения в августе 2023-го).

16 декабря 2025 года суд в Париже вынес вердикт по искам футболиста и клуба. Было постановлено выплатить Мбаппе € 55 млн зарплаты и бонусов + дополнительные € 6 млн накопленных отпускных. Суд обязал немедленно привести решение в исполнение. Это означает, что «ПСЖ» должен выплатить деньги, даже если подаст апелляцию. Также суд полностью отклонил иск парижан к Мбаппе на € 440 млн.

Разбивка суммы, которую получит Килиан: € 36,6 млн – выплата бонуса за подписание контракта; € 17,25 млн – задолженность по зарплате за апрель, май и июнь 2024 года; € 3,66 млн – штраф за задержку выплаты зарплаты; € 1,725 млн – оплачиваемый отпуск за апрель, май и июнь 2024 года; € 1,65 млн – задолженность по премиям за апрель, май и июнь 2024 года.

Адвокаты Мбаппе сообщили, что Килиан рад победе в суде.

«Он очень доволен. Это решение, которого Мбаппе ждал 18 месяцев. Он, как и мы, считает это победой. История, рассказанная «ПСЖ», была совершенно вымышленной. Она не соответствовала реальности того, что игрок переживал на поле. Мбаппе не первый, кто жалуется на методы «ПСЖ». Клуб уже был осуждён за них. Футбол – это не зона беззакония. Это не личная вендетта, а вопрос принципа. Я надеюсь, что у «ПСЖ» хватит порядочности принять решение и добровольно заплатить», – сказала в эфире BFMTV Фредерик Кассеро, один из адвокатов игрока.

«Изначально мы запрашивали € 55 млн, – отметил Пьер-Оливье Сюр, один из членов команды Мбаппе. – Во время переговоров напряжение нарастало, но мы рассчитывали именно на эту сумму. Мы её получили. Это вопрос соблюдения закона. Это были две команды, противостоящие друг другу. Мы действовали, как каток. Мы добились ареста счетов, подали уголовные иски, перепробовали все возможные тактики».

«ПСЖ» уже выступил с заявлением. Клуб отметил, что имеет право на апелляцию. А ещё немного «уколол» Мбаппе.

«ПСЖ» признаёт решение Парижского промышленного трибунала и обязуется его выполнить, оставляя за собой право на апелляцию. «ПСЖ» всегда действовал добросовестно и честно и будет продолжать это делать. Теперь клуб смотрит в будущее, основываясь на единстве и коллективном успехе, и желает игроку всего наилучшего до конца его карьеры».

В эфире французского шоу After Foot Томас Клей, ещё один представитель Мбаппе, назвал причину, по которой «ПСЖ» ввязался в судебное разбирательство: