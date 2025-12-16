Комментатор Орлов назвал Промеса преступником

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об экс-футболисте «Спартака» Квинси Промесе. Футболист приговорён к длительному тюремному сроку в Нидерландах за контрабанду наркотиков и поножовщину с родственником. Сейчас он пребывает в ОАЭ, однако ему грозит экстрадиция на родину.

© Чемпионат.com