Назван самый подешевевший игрок РПЛ

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt произвёл обновление рыночных стоимостей футболистов команд Мир РПЛ. Так, самым подешевевшим игроком среди всех клубов высшего российского дивизиона стал бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон. Его стоимость снизилась на € 4 млн и теперь составляет € 18 млн.

Жерсон выступает за сине-бело-голубых с лета 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029-го.

После первого круга Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 40 очков по результатам 18 проведённых встреч. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (39), тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (37).