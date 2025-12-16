Обвиняемый в наезде на толпу болельщиков «Ливерпуля» получил тюремный срок

Суд Ливерпуля приговорил Пола Дойла, которому ранее были предъявлены обвинения в наезде на толпу на чемпионском параде футбольного клуба «Ливерпуль», к 21 годам и 6 месяцам тюремного заключения, сообщает ESPN.

Инцидент произошел 26 мая 2025 года. Более 134 человек пострадали, когда автомобиль Ford Galaxy врезался в толпу, покидавшую набережную Ливерпуля после парада.

Первоначально Дойл отрицал все обвинения, но затем изменил показания незадолго до начала судебного процесса 26 ноября. Он признал себя виновным в опасном вождении, умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Также судья запретил 54‑летнему мужчине управлять автомобилем на срок 16 лет и 10 месяцев.