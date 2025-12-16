Как стало известно Rusfootball.info, "Краснодар" интересуется защитником "Локомотива" Александром Сильяновым.

"Быки" продолжают искать усиление на правый фланг обороны. Отметим, официального предложения по игроку у московского клуба нет.

В текущем сезоне Александр Сильянов, играющий на позиции защитника, провел в составе московского "Локомотива" 23 матча в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Контракт 24-летнего игрока с красно-зелеными рассчитан до лета 2029 года.