Кержаков признался, что страдал звездной болезнью

Бывший футболист сборной России и тренер Александр Кержаков признался, что во время игровой карьеры страдал звездной болезнью. Такое признание он сделал в видео на YouTube-канале FONBET.

«В чем выражалось? Иногда в легком высокомерии каком-то. Но потом это прошло. Само отношение, поведение… И даже с журналистами! Сейчас думаешь: люди старше тебя что-то спрашивают — а ты воротишь нос. Это неправильно. Поэтому если будут смотреть молодые ребята — это прямо некрасиво», — заявил Кержаков

Кержаков долгое время удерживал звание лучшего бомбардира в истории сборной России, пока его рекорд не перебил нападающий Артем Дзюба — весной 2025 года.

Кержаков, завершил игровую карьеру в 2017 году. Последним местом его тренерской деятельности был казахстанский «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года. Ранее он возглавлял «Томь», вывел «Нижний Новгород» в Российскую премьер-лигу (РПЛ), а также работал с кипрской «Кармиотиссой» и сербским «Спартаком» из Суботицы.