Гаджиев рассказал о поиске тренера для «Динамо» Мх

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил «Матч ТВ», что главного тренера дагестанский клуб ищет по тому же принципу, что и футболистов, и на данный момент руководство рассматривает разных кандидатов.

© ФК «Динамо» (Махачкала)

В декабре было объявлено, что попечительский совет «Динамо» принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. Специалист подал в отставку после домашнего матча 18‑го тура МИР РПЛ с «Пари НН» (0:1).

— Насколько успешно ведутся поиски нового главного тренера?

— Не могу сказать, что очень успешно. Рассматриваем кандидатов. Они есть, но не хотел бы озвучивать фамилии.

— Уже идут переговоры или просто составлен шорт‑лист?

— Пока шорт‑лист. Хотя я не могу сказать, что это прямо целый лист. Если по‑русски говорить, это не лист, а одна строка. С одним созваниваемся — у него свои планы, с другим — тоже свои планы. Кто‑то же отвечал, что подумает. Обычное дело. Консультируемся. Решение будет коллективным, понятно. Надо учитывать все. Взвесить все аргументы за и против.

Понятно, что в очередь сюда никто не будет стоять из специалистов уровня группы А. Хотя есть уже зарекомендовавшие себя тренеры, проверенные. Есть кандидаты, которые имеют способности, потенциал. Все как обычно. Мы зачастую ищем игроков еще нераскрученных, здесь похожая ситуация.

Все‑таки случай, когда к нам пришел специалист уровня Курбана Бекиевича Бердыева — это было редкое совпадение всего. Обычно тренеры такого уровня ждут другие предложения: «Спартак» и другие московские клубы. Но решим, — сказал Гаджиев «Матч ТВ».

Махачкалинская команда с 15 очками занимает 13‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

