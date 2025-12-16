Экс-защитник ЦСКА объявил о завершении карьеры

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Георгий Щенников подтвердил, что завершил свою карьеру.

«Теперь можно сказать наверняка: я завершил профессиональную карьеру. Вернуться в большой футбол после такой длительной паузы, будем честны, невозможно. Сейчас столько молодых ребят играют в РПЛ – красавчики» - сказал Щенников.

Щенников был игроком ЦСКА на протяжении 15 лет – с 2008 по 2023 года. Экс-защитник армейцев три раза становился чемпионом России и четыре раза был обладателем Кубка России в составе столичной команды. Ещё три раза выигрывал Суперкубок России. Провёл за московский клуб 259 матчей, в которых забил 6 голов.

За сборную России впервые сыграл 15 августа 2012 года в товарищеском матче против сборной Кот-д Ивуара. За сборную провёл 10 матчей. Был в заявке на Чемпионат мира 2014 года и сыграл 2 матча на Чемпионате Европы 2016 года.

Последний матч провёл за ЦСКА 3 июня 2023 года в рамках 30 тура РПЛ против «Ростова».