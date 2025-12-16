Защитник «Спартака» сделал предложение своей девушке

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук сделал предложение своей девушке Владлене. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

«Олег Рябчук сделал предложение своей возлюбленной Владлене! Пара уже ждёт малыша, а теперь официально станет мужем и женой. Поздравляем и желаем семейного счастья! Mr & Mrs Reabciuk», — говорится в обращении пресс-службы «Спартака» к Рябчуку в телеграм-канале.

Олег Рябчук выступает за московский «Спартак» с августа 2023 года. В текущем сезоне на счету защитника сборной Молдовы 14 матчей за красно-белых во всех турнирах (по семь — в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России).