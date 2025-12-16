«Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут побороться за игрока «Ланса»

«Манчестер Юнайтед», «Челси», «Вест Хэм Юнайтед» и «Тоттенхэм» следят за 23-летним полузащитником «Ланса» Мамаду Сангаре, о чём сообщает TEAMtalk.

По информации источника, указанные клубы могут официально заявить о своём интересе к футболисту после завершения Кубка африканских наций, где Сангаре должен принять участие в составе сборной Мали. Указанный турнир пройдёт с 21 декабря по 18 января.

В нынешнем сезоне Сангаре принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.