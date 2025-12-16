Аргентинский футболист получил награду за самый красивый гол года

Футболист аргентинского клуба "Индепендьенте" Сантьяго Монтиэль стал обладателем премии Ференца Пушкаша за самый красивый гол года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В мае игрок отличился в матче 16-го тура чемпионата Аргентины против "Индепендьенте Ривадавия". Игрок поразил ворота соперника ударом через себя из-за пределов штрафной площади. Этот гол принес "Индепендьенте" победу со счетом 1:0.

На награду претендовали еще 10 футболистов, в том числе нападающий ЦСКА Алеррандро. Он отличился в матче против "Крузейро" 19 августа 2024 года, выступая за бразильскую "Виторию". В число номинантов попали авторы голов, забитых в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года.

Монтиэлю 25 лет, он выступает за "Индепендьенте" с 2024 года. В текущем сезоне в 36 матчах за клуб во всех турнирах он забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша вручается с 2009 года. В прошлом году обладателем премии стал аргентинец Алехандро Гарначо.