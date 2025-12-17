«Оренбург» покинут четыре игрока

Вратарь Николай Сысуев, защитник Анри Чичинадзе, полузащитник Владислав Камилов и нападающий Степан Оганесян покинут «Оренбург». Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Отмечается, что указанных футболистов уже уведомили, чтобы они искали новые клубы. По информации источника, «Оренбург» зимой намерен усилиться в первую очередь легионерами, поэтому расчищает места в заявке.

«Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. Выше, в зоне стыковых матчей, располагаются «Пари Нижний Новгород» (14) и махачкалинское «Динамо» (15).