Форвард «ПСЖ» Дембеле признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле получил награду лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Церемония вручения наград The Best FIFA проходит в Дохе.

Французский форвард в сезоне‑2024/25 вместе с «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов, выиграл чемпионат и Кубок Франции.

В список 11 номинантов вошли Дембеле, Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Харри Кейн (Англия, «Бавария»), Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»), Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»), Коул Палмер (Англия, «Челси») Педри (Испания, «Барселона»), Рафинья (Бразилия, «Барселона»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Витинья (Португалия, «ПСЖ»), Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»). В шорт‑лист из трех претендентов попали Дембеле, Ямаль и Мбаппе.

В 2024 году обладателем награды стал бразильский форвард «Реала» Винисиус.