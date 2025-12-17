Капелло предсказал, когда Акинфеев завершит карьеру

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил возможные сроки завершения карьеры вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева. Об этом сообщат «Спорт-Экспресс».

Итальянец назвал россиянина легендарным голкипером и одним из сильнейших футболистов из числа тех, с кем он работал.

«Он большой профессионал. Думаю, что при его подходе он сможет доиграть до 45 лет на профессиональном уровне», — заявил Капелло.

Ранее 39-летний Акинфеев рассказал о дисциплине в сборной России при Капелло. Он отметил, что тренер требовал от игроков безукоризненного внешнего вида и точного соблюдения режима за столом и на тренировках.

Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.