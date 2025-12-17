Сафонов впервые за все время в ПСЖ сыграет в четырех матчах подряд

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов впервые за всё время в клубе примет участие в четырёх матчах подряд.

© Чемпионат.com

Россиянин попал в стартовый состав парижан на финальный матч Межконтинентального кубка с «Фламенго». Игра пройдёт на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Невеш, Витинья, Руис, Ли Кан Ин, Дуэ, Кварацхелия.

До сегодняшнего матча Сафонов три раза подряд вышел в стартовом составе парижан — с «Ренном» (5:0) в 15-м туре Лиги 1, с «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов УЕФА и с «Метцем» (3:2) в 16-м туре. До этого у россиянина было четыре матча в Кубке Франции кряду, но между ними были пропущенные игры в других турнирах.