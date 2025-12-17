В ЦСКА ответили, нужно ли клубу усиление за счёт трансферов

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о необходимости усиления армейской команды за счёт трансферов.

— Как считаете, со стороны вас, как болельщика, ЦСКА нужно усиление в какой-либо позиции?

— Как болельщик я считаю, что Иван Обляков и Матвей Кисляк сделали что-то невозможное в первой части сезона. Два лучших футболиста, с уважением ко всем другим, но именно по части значимости… Если бы кто-то из них «выпал», мы сейчас бы не боролись за чемпионство. Фабио, кстати, считает также. Ребята абсолютно невосполнимы, и, думаю, что им нужно помочь, — приводит слова Брейдо Probk.ru.

ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ перед зимней паузой.