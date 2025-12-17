СМИ: Рахимов будет уволен из «Рубина» после одобрения Минниханова

Казанский «Рубин» принял решение уволить главного тренера команды Рашида Рахимова.

Совет директоров клуба проголосовал за уход Рахимова. Отставка специалиста произойдет после одобрения от Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Затем команду возглавит бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, который уже находится в Казани и ждет подписания контракта с казанским клубом.

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. Под его руководством казанцы провели 108 матчей, в которых одержали 43 победы, потерпели такое же количество поражений и 22 раза сыграли вничью.

После 18 туров в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» с 23 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы.

В Кубке России команда завершила выступление на стадии четвертьфинала Пути регионов, уступив тульскому «Арсеналу».

Ранее Рахимов также работал в австрийской «Адмире Ваккер», пермском «Амкаре», московском «Локомотиве», грозненском «Ахмате» и «Уфе».