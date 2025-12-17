Рахимов уволен из "Рубина"

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение об увольнении тренера "Рубина" Рашида Рахимова.

© Rusfootball

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение об увольнении главного тренера казанского "Рубина" Рашида Рахимова. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале. По данным источника, экс-тренер ЦСКА Владимир Федотов не входит в число кандидатов на замену.

Сообщается, что главным претендентом на освободившуюся должность является покинувший в октябре текущего года сборную Сербии тренер Драган Стойкович. В числе альтернативных вариантов присутствует испанский специалист Франк Артига, который в минувшем сезоне возглавлял подмосковные "Химки".

"Рубин" ушёл на зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге на седьмом месте в турнирной таблице. В активе команды 23 очка в 18 матчах. Отставание от "Спартака" с шестой строчки составляет шесть очков.