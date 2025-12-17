Рахимов уволен из "Рубина", Федотов не возглавит команду - Карпов
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение об увольнении тренера "Рубина" Рашида Рахимова.
Президент республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение об увольнении главного тренера казанского "Рубина" Рашида Рахимова. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале. По данным источника, экс-тренер ЦСКА Владимир Федотов не входит в число кандидатов на замену.
Сообщается, что главным претендентом на освободившуюся должность является покинувший в октябре текущего года сборную Сербии тренер Драган Стойкович. В числе альтернативных вариантов присутствует испанский специалист Франк Артига, который в минувшем сезоне возглавлял подмосковные "Химки".
"Рубин" ушёл на зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге на седьмом месте в турнирной таблице. В активе команды 23 очка в 18 матчах. Отставание от "Спартака" с шестой строчки составляет шесть очков.