В ЦСКА объяснили, почему Николич покинул клуб

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему Марко Николич решил покинуть клуб.

© ПФК ЦСКА

"6 июня 2025 года, матч Россия – Нигерия. Я думал, что сезон закончен и можно чуть отдохнуть — и тут всё случилось как снег на голову. Играет гимн России, и звонит Марко: "Кирилл, я решил уйти". Это комплекс причин: желание быть с семьёй, друг на позиции спортивного директора в АЕКе, отсутствие еврокубков у нас", - приводит слова Брейдо Probk.ru

Марко Николич был главным тренером ЦСКА с лета 2024 по лето 2025 года. Под руководством специалиста красно-синие стали бронзовыми призерами чемпионата России и обладателями Кубка страны. На данный момент Николич является главным тренером греческого АЕКа.

Летом текущего года новым главным тренером "армейцев" стал Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов. По итогам 18 сыгранных туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 36 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 4 балла.