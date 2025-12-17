Черчесов о новогодних планах: «Побольше побыть с родными и активно поработать дедушкой с двумя внучками»

Тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился новогодними планами.

— Какие планы на остаток отпуска?

— Во-первых, надо продолжать подготовку к сборам — постоянно на связи со спортивным директором и скаутским отделом «Ахмата», естественно, с ассистентами из тренерского штаба.

Ну, и побольше побыть с родными и активно поработать дедушкой с двумя своими внучками. Новогодние праздники хочу провести со всей семьей, – сказал Черчесов.

