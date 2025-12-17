РПЛ вошла в топ-3 по популярности среди болельщиков в России после международных турниров и игр сборной. Российскими игроками интересуются втрое чаще, чем легионерами (ВЦИОМ)
Согласно результатам декабрьского исследования, матчи чемпионата России входят в топ-3 наиболее популярных среди болельщиков (35%), уступая лишь международным турнирам и матчам сборной России. При этом трое из десяти опрошенных болельщиков отметили, что следят за матчами РПЛ регулярно – раз в два-три тура и чаще.
Больше всего зрителей матчей РПЛ привлекают возможность болеть за любимый клуб (44% опрошенных), увлекательная борьба клубов (37%) и возможность следить за сильными российскими игроками (37%). При этом аналогичный ответ про иностранных игроков дали лишь 12% респондентов.
32% болельщиков положительно относятся к легионерам в РПЛ, 36% – отрицательно. 49% опрошенных считают, что иностранцы повышают качество турнира (ВЦИОМ)
Вопрос лимита на легионеров в РПЛ важен для 46% болельщиков. 23% опрошенных считают, что ужесточение ограничений приведет к падению уровня российских игроков (ВЦИОМ)
