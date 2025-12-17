Выяснилось, возглавит ли Слишкович «Динамо» Мх

Махачкалинское «Динамо» отказалось от идеи приглашения Владимира Слишковича на пост главного тренера команды.

Назначение 42-летнего специалиста в дагестанский клуб активно продвигал футбольный менеджер Денис Маслов, известный по работе в московском «Торпедо» и самарских «Крыльях Советов». Но в итоге в «Динамо» Слишковича не будет.

После поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ с поста главного тренера махачкалинцев в отставку подал Хасанби Биджиев. 9 декабря руководство «Динамо» утвердило прекращение сотрудничества с Биджиевым.

Последним местом работы Слишковича был «Оренбург», который он покинул в октябре этого года. Также ранее он работал в московском «Спартаке» и других командах.

«Динамо» с 15 очками располагается на 13-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Матчи лиги возобновят в 2026 году, дагестанцы 28 февраля примут казанский «Рубин».