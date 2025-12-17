Полузащитник может досрочно вернуться в «Ростов» из аренды в «Балтике»

Полузащитник Даниил Уткин может досрочно вернуться в «Ростов» из аренды в калининградской «Балтике».

На данный момент 26-летний футболист не появляется на поле из-за травмы колена. Кроме того, у Уткина не сложились отношения с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

В свою очередь, «Ростов» на игрока тоже сейчас не рассчитывает, поэтому агенты хавбека ищут ему новую команду. Интерес к нему есть сразу от нескольких клубов, в том числе «Пари НН», «Оренбурга», махачкалинского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов».

В текущем сезоне Уткин провел два матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Действующее соглашение футболиста с «Ростовом» рассчитано до лета 2027 года. По оценке известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Уткина составляет 2 миллиона евро.

Уткин является воспитанником академии «Краснодара». Также он за свою карьеру выступал за грозненский «Ахмат».