Жирков назвал лучших тренеров для «Спартака»

Известный российский экс-футболист Юрий Жирков ответил на вопрос, кого считает лучшим тренером для московского «Спартака». Он выделил двух специалистов — Егора Титова и Андрея Тихонова. 11 ноября клуб отправил в отставку Деяна Станковича. Сейчас пост наставника красно-белых на временной основе занимает Вадим Романов.

«Лучший тренер для «Спартака» — любой из воспитанников, у которого есть тренерская лицензия. Титов, Тихонов, например. Когда команда не играет в еврокубках, можно экспериментировать. Но не понимаю, почему в «Спартаке» этого не происходит», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

«Спартак» ушёл на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.