Бразильский клуб планирует усилиться полузащитником из РПЛ

Бразильский клуб планирует усилиться полузащитником из Мир Российской Премьер-Лиги.

Полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко может вернуться в Южную Америку. Как сообщает издание BolaVip, клуб бразильской Серии А "Палмейрас" сделал игрока красно-белых приоритетной целью на трансферном рынке, а сам аргентинец не против сменить команду.

По данным источника, "Спартак" запрашивает за переход Барко сумму свыше 15 млн евро, а бразильцы готовы удовлетворить финансовый запрос москвичей. В шорт-листе "Палмейраса" аргентинец стал альтернативой другого южноамериканца из РПЛ Жерсона. "Зенит" оценивает бразильца в 25 млн евро. Эту сумму в бразильской команде считают неподъёмной.

Барко выступает за "Спартак" с лета прошлого года. Он перебрался в "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейт". По данным СМИ, сумма трансфера составила 14 млн евро.