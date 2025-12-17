Тренер Овчинников высказался о кадровых поисках «Спартака»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о текущих кадровых поисках в тренерском штабе московского «Спартака».

© ФК «Спартак»

«Спартак» любит сумасшедших: тех, кто прыгает и орёт. Они и сейчас будут искать какого-то каратиста. Пока руководители не будут грамотно анализировать, ничего хорошего не будет», – заявил Овчинников.

11 ноября «Спартак» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Деяном Стакновичем. Сербский специалист руководил командой с мая 2024 года. Обязанности главного тренера временно возложены на Вадима Романова, который ранее входил в тренерский штаб клуба.

По итогам 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице. Разрыв между красно-белыми и возглавляющим таблицу «Краснодаром» составляет 11 баллов.