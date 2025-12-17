Семин готов вернуться к работе

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин подтвердил, что готов вернуться к работе.

© Rusfootball

"Готов ли выслушать предложения от "Спартака" и "Динамо"? А почему нет? Уверен, что теперь вы спросите, не собираюсь ли я вернуться в футбол? А я отвечу: не знаю. Но мне кажется, что в каких-то футбольных моментах я сейчас даже больше осведомлен, чем раньше", - заявил Сёмин в интервью "Известиям".

Перед зимней паузой в Мир Российской Премьер-Лиге "Спартак" покинул главный тренер Деян Станкович, а из "Динамо" ушёл возглавлявший команду с лета Валерий Карпин. Их места в статусе исполняющих обязанности заняли, соответственно, Вадим Романов и Ролан Гусев.

Юрий Сёмин остаётся без работы с сентября 2021 года, когда он покинул "Ростов". 78-летний специалист трижды за карьеру возглавлял московский "Локомотив", в последний раз - с 2016-го по 2020 год.