Эксперт назвал условие, при котором «Локомотив» может стать чемпионом РПЛ

Бубнов назвал условие, при котором «Локомотив» может стать чемпионом РПЛ
Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал условие, при котором московский «Локомотив» может выиграть Мир РПЛ по итогам этого сезона. На зимний перерыв железнодорожники ушли, занимая третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» «Локомотив» отстаёт на три очка.
«Вот смотри, «Локомотив» может стать даже чемпионом. Знаешь, при каких условиях? Что «Локомотив» выигрывает все игры [в чемпионате], а «Краснодар» с «Зенитом» выигрывают по 11 [матчей]. И одна игра остаётся — «Зенит» — «Краснодар». Такой вариант возможен», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Действующий чемпион России — «Краснодар».