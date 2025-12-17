Названы лучшие легионеры РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что не видит смысла в легионерах, пока те сидят на скамье запасных, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Легионер легионеру рознь. Я за то, чтобы в текущей ситуации лимит был более жесткий. Посмотрите, сколько их сидит на скамейках запасных в клубах РПЛ. Те качественные иностранцы, которые играют в основном составе и являются лидерами, несомненно, усиливают наш футбол. Топ-3 — Кордоба, Нино и Перрен», — заявил Хомуха.

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона 2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более 10 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 5 легионеров.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.