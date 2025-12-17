Экс-президент «Локомотива» объяснил, какой клуб нужен Батракову

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что Алексею Батракову нужно переходить только в топ-клуб Европы.

– Если Батраков уйдет, насколько серьезной потерей это станет для «Локомотива»? Есть ли ему смысл уезжать в нынешнее трансферное окно?

– Однозначно это будет потеря для команды – ведущий игрок. Понятно, что его уход сильно повлияет на игру на «Локомотива». Мы видели, что в тех матчах, где Батраков не играл, железнодорожники выглядели гораздо хуже.

С другой стороны, Батраков все равно рано или поздно уйдет. Такие хорошие игроки не задерживаются. Так что если будет хорошее предложение для клуба и игрока, нужно отпускать. Это естественный процесс, и ничего страшного я не вижу.

Но здесь главное, чтобы предложение удовлетворило и клуб, и футболиста. Важно не ошибиться. Ошибка тут вообще недопустима. Потому что можно обжечься на первом трансфере, и карьера пойдет под откос. Поэтому Батракову нужен топовый клуб из пятерки топовых европейских чемпионатов. Единственный момент – Англию не рекомендовал бы. Ему нужен такой клуб, как, например, «Монако», где Головин играет. А в команде‑середнячке можно затухнуть, – сказал Наумов.