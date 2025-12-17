Шиншилла покинула «Зенит»

Футболистка Присцила Шиншилла покинула петербургский «Зенит», сообщает пресс‑служба клуба.

© ЖФК «Зенит»

24‑летняя костариканка покидает команду по истечению срока действия контракта.

— «Сине‑бело‑голубые» благодарят Присцилу за яркую игру, голы и желают успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

Шиншилла выступала за «Зенит» с марта 2024 года. В составе петербургской команды футболистка становилась чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны. Шиншилла провел за «Зенит» 49 матчей, забила восемь мячей и отдала 13 голевых передачи.

