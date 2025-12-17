Стал известен главный кандидат на замену Рахимова в «Рубине»

Журналист Иван Карпов сообщил в своём телеграм-канале об отставке главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

Согласно полученным данным, решение об увольнении специалиста принял президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Основным претендентом на вакантную должность в «Рубине» считается бывший главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович. В качестве альтернативы также рассматривается кандидатура Франка Артиги, который ранее в России работал с клубами «Родина» и «Химки».

Ранее в СМИ сообщалось, что команду примет Владимир Федотов, однако Карпов эту информацию опровергает.

Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года. Под его руководством команда провела 108 матчей, в которых одержала 43 победы, 22 раза сыграла вничью и потерпела 43 поражения.

По итогам 18 туров РПЛ «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.